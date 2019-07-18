《獅子王》首日票房1797萬 釋出反派最新片段 19:242019/07/18 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 擬真版電影《獅子王》17日上映，不但是昨天單日票房冠軍，更刷新迪士尼近年動畫改編live action系列的開片紀錄，全台首日票房1797萬5336元，超越《阿拉丁》、《美女與野獸》、《黑魔女》等改編電影。 《獅子王》今日釋出最新片段，反派角色邪惡的叔叔「刀疤」誘騙辛巴至危險之地，導致辛巴的父親木法沙為救兒身亡，是全片關鍵轉折部分。電影現正上映中。 (中時 ) #獅子王 也許您會感興趣 推薦閱讀 GUCCI親親大自然 04:102019/07/15 時尚消費 神組合！張學友、碧昂絲聯手獻聲《獅子王》 20:122019/07/15 娛樂 張學友聯手碧昂絲 獻唱《獅子王》 04:102019/07/16 娛樂新聞 《獅子王》VR技術拍攝 獅子打鬥嬉戲太逼真 23:432019/07/16 娛樂 娛樂熱門新聞 下月正式解除和喬妹婚姻關係 宋仲基新動向曝光 - 娛樂 爆謝忻最新發文 吳宗憲又「破戒」超狠補刀！ - 娛樂 命理師這樣論小英2020運勢 鄭弘儀表情微妙… - 娛樂 梧桐妹放暑假 首曬自家美國豪宅游泳池加泳裝照 - 娛樂 揭 「12分鐘無碼片」瘋傳真相 三上悠亞：很遺憾.... - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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