擬真版電影《獅子王》17日上映，不但是昨天單日票房冠軍，更刷新迪士尼近年動畫改編live action系列的開片紀錄，全台首日票房1797萬5336元，超越《阿拉丁》、《美女與野獸》、《黑魔女》等改編電影。

《獅子王》今日釋出最新片段，反派角色邪惡的叔叔「刀疤」誘騙辛巴至危險之地，導致辛巴的父親木法沙為救兒身亡，是全片關鍵轉折部分。電影現正上映中。

(中時 )