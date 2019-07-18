陳庭妮最近喜事連連，不僅演藝事業成功進軍中國大陸，日前還傳出受邀擔任卡地亞（CARTIER）珠寶形象大使的好消息。提到與卡地亞的情緣，陳庭妮回憶是在滿十八歲那年，她賣掉手上的股票為自己買了一只三環戒，而激發她買卡地亞的動機，竟是從小鋪在餐桌上的全版卡地亞報紙廣告。

陳庭妮笑著說：「卡地亞對我來說，彷彿等同是社交圈的一張通行證，充滿華麗的綺想。」從經紀公司總機小姐躍升為台灣一線名模，終於有機會走卡地亞的大秀，近幾年更是以VIP的身分頻頻出席卡地亞年度晚宴，與卡地亞結下不結之緣，每回佩戴卡地亞珠寶在身上，都告訴自己要更加努力工作賺錢，總有一天要把它買下來，真正屬於自己。

近幾年陳庭妮事業有成，也的確實現對自己的諾言，花錢買下卡地亞最經典的LOVE和Juste un Clou手環，「這兩件天天跟著我，幾乎不拿下來；你說這是愛，或代表本我，也行。」

會這麼說，是因為陳庭妮每回上戲時，都會先把卡地亞手環摘下來，好讓自己融入戲中角色當中，但一下了戲，又會把LOVE和Juste un Clou手環再戴回來，象徵返回自我，「我有點兒硬梆梆的牛脾氣，不就像是那枚釘子？」

(中時 )