適逢人類登月50周年，Discovery頻道推出系列節目，邀請對天文宇宙很有興趣的林宥嘉化身「登月王子」。林宥嘉帶著小小太空人與裝置藝術品漂浮地球「蓋亞」合照，擔任孩子王毫不陌生。兒子酷比月底滿周歲，他大談爸爸經，「雖然工作很忙，該有的儀式（抓周）還是不能少。」開玩笑儀式上「放幾支華研股票好了」！

他10月5、6日將在高雄舉辦演唱會，首日撞上金鐘獎，他得知相當訝異，聽到去年楊丞琳也是同樣狀況急問「那票房好嗎」？聽到門票開紅盤才放心。身為楊丞琳好友的他當然知道李榮浩求婚一事，替準新人開心但怕打擾並未特地恭喜。此事令他另有感慨：「那個鑽戒我有看到，將來有機會再送老婆，想送非常貴的，之前那個很便宜。」

對於Discovery此次登月主題，林宥嘉表示小時候非常好奇月球上究竟有沒有嫦娥，也因為外婆告誡不敢用手指月亮，長大後才解惑。他平常會看Discovery，「爸爸喜歡會開給我看。」打算等酷比更大一點換他與兒子一起。Discovery《登月50週年鉅獻》將於20日起每周六晚間7點播出。

Discovery「探索台北 硬派不設限」活動將在台北市區帶來25項硬派奇景，包括：地球《蓋亞》、超級鯊魚、南極冰層、河中巨怪等，邀請民眾一起來上山下海，挑戰冒險精神，只要完成指定任務拍照上傳FB ，還有機會獲得Discovery獨家好禮 。活動詳情請洽官網或官方FB。

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