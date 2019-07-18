台灣勞工大聯盟工會成立屆滿1年，18日晚上召開第1屆第2次會員大會，會員齊聚一堂討論會務，另台灣勞工大聯盟工會也已招募百餘位志工成立志工隊，市長盧秀燕出席並為志工隊授證，也呈諾持續與工會合作，為勞工提供更好服務；最後更不忘推廣台中購物節活動，力邀與會者一起消費參加抽獎。
這場台灣勞工大聯盟工會第1屆第2次會員大會在好運來洲際宴展中心舉辦，除盧秀燕、立法委員沈智慧、市議員陳政顯、沈佑蓮、李中、市府勞工局長吳威志等人均出席與會。
盧秀燕肯定台灣勞工大聯盟工會在勞工服務上付出的努力，她表示，市府與台灣勞工大聯盟工會是夥伴關係，會攜手同心，共同維護勞工的勞動權益及生活，並進行適當的法規修正，一起為勞工服務。
盧秀燕也力邀現場與會人員參加即日起到8月18日市府舉辦的台中購物節，只要到台中消費滿500元就可參加抽獎，希望帶動台中經濟發展。
市府勞工局表示，台灣勞工大聯盟工會推展會務不遺餘力，除提供會員各項勞工服務相關資源，也積極協助市府推動市政，期望工會持續扮演勞工福利服務及政府的溝通橋樑，與市府攜手營造更好的勞動環境，為勞工爭取最大權益，成為勞工朋友堅強後盾。
(中時 )
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