前鴻海董事長郭台銘近日赴日本，但仍在臉書貼文，重提0至6歲國家養，並在文末指出，「身為中華民國最強外掛，盡我所能，現在不為名利，只為理想。」並說，「會隨時和大家保持連絡」。

郭台銘臉書全文如下：

「各位關心果凍的朋友們大家好，我目前人在日本，出國沈澱一下，也有很多有意義的事情可以做，在日本剛好得知日本政府將從明年10月起實施，低收入戶家庭0歲至2歲幼兒免費入公托，3歲至5歲幼兒的家庭則不論所得，一律免費就讀幼稚園的政策，經由相關人士安排，也了解更多推動此政策的始末及未來要面對的挑戰，但我想總體目標上要如何減輕育兒家庭的負擔，在先進國家政府施政上是有志一同的。

過去三個月中我提出0-6歲國家幫你養，公托公幼免抽等政策，引起很多回響，也得到很多建言，其中關於幼稚園問題到底如何能回應父母期待，綜合許多建言看來，在台灣非營利幼兒園在父母間口碑佳，若能先提昇公幼2.0，零抽籤及收托正常化，很多父母就謝天謝地了，雖說公托公幼許多是地方政府推動的權限，但總體施政目標，策略還是應該有統籌。

40多年工作習慣了，要放空也不是很容易，決定還是發揮台灣老牛精神，學到老，做到老，拼到老。我在日本會和孫正義先生見面，一方面謝謝他到台灣來，另一方面也就一些可以協助台灣發展的部分再持續討論，也安排與日本交流協會會長碰面，就未來實質台灣與日本關係交換想法，更重要的是在日韓競爭中台灣的挑戰與機會，這在眼前很重要，我會和一些半導體產業的重要人士會面。

果凍既然身為中華民國最強外掛，盡我所能，現在不為名利，只為理想。

持續為中華民國𡚒鬥的果凍，會隨時和大家保持連絡。」

郭台銘媒體聯絡的Line群組仍強調，「郭台銘先生已經在第一時間強調，由過往至今従未要脫黨參選，恭喜並祝福韓國瑜市長！」

(中時電子報)