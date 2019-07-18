受丹娜絲輕颱外圍環流影響，台南等縣市也發布了豪雨特報，台南市長黃偉哲18日中午到麻豆關心文旦的生長情形，他表示，市府會盡快做好產銷計畫，他也呼籲農民，自己的貨賣完了，不要引進來路不明的文旦冒充麻豆文旦，這樣只會砸了自己的招牌。

原本以為颱風要來，黃偉哲特別安排18日前往麻豆果園視察文旦的防颱措施，雖然颱風沒來，但黃偉哲仍到麻豆好廖文旦果園，與農業局長李朝塘、麻豆區農會總幹事孫慈敏等，一起了解文旦的結果與熟成情況，園主則表示，今年文旦的結果產量與去年相差不大，只少一點點。

黃偉哲表示，麻豆文旦的品質是全台最優良，且上品文旦早已被訂購一空，但對於新欉文旦及品相不佳的果實，為了提高農民的收益，也和相關單位研發各種以文旦為材料的加工品，吃的、用的、抹的、擦的、洗的都有，未來也會慢慢形塑麻豆文旦品牌，協助果農從事文旦加工品的生產，以高質量、高質感、高檔次的消費市場為目標，增加通路跟銷路，提升文旦的產值。

農業局表示，台南文旦柚種植面積全台第一，共1083公頃，其中，麻豆地區837公頃，占全市77％。因今年開花期間較長，早花著果情形較差，產量較去年約少1成，白露節氣是文旦採收期的指標，但今年白露與中秋僅差距5天，今年調節輔導將採收適期提早，以因應特殊情況，麻豆文旦不論在成熟度及品質上都更具優勢。

值得一提的是，今年在麻豆區農會積極輔導下，文旦產銷班22班全部通過產銷履歷驗證，品質安全均具保證，且鼓勵農友黏貼「產地團體商標」，強調台南麻豆文旦在地生產，增加消費者對產品辨識性，進而維護產地農民收益。在外銷方面，今年首度辦理加拿大文旦行銷宣傳活動，擴大海外銷售市場，希望讓更多朋友都能品嘗到台南文旦的好滋味。

(中時 )