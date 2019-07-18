漫畫家曾耀慶以獨特的表現方式呈現移工潘文善的故事。（曾耀慶提供）

漫畫家曾耀慶常用廣告顏料、毛筆創作，有明顯的筆觸，風格獨特。（曾耀慶提供）

外籍移工在台灣，面對的不只是不利的制度，還有被層層剝削的無奈。紀實漫畫刊物《熱帶季風》近來邀集漫畫家和記者合作，有如紙上的紀錄片，將報導轉化為漫畫。漫畫家曾耀慶所繪的〈異鄉人〉，就是改編自媒體工作者鐘聖雄的報導，描述越南移工潘文善的父親在來台途中意外溺死在海上，他散盡在台灣賺得的積蓄，只為了帶父親的骨灰平安回家。

故事中，潘文善懷抱著父親骨灰坐車，沿路往外灑硬幣，「在越南，骨灰回家的路上，遇到路口、過橋、出入山洞，都要丟銅板當過路費。一定要這樣做，這樣爸爸才能平安到家。我們會一直丟，丟到回家。」

鐘聖雄表示，在曾耀慶的漫畫裡，最後讓錢幣滾落懸崖，墜入大海，「他把人在一片汪洋中無法自主，被迫漂泊的狀態，透過漫畫精準地呈現出來。」有趣的是，鐘聖雄完成腳本後，由曾耀慶畫成漫畫，但兩人其實從未碰面，甚至從未有任何討論，漫畫卻能準確的呈現出移工身不由己的情境。

漫畫改編自新聞網站的一系列同名報導，鐘聖雄長期關注在台失聯移工。這群多半被大眾稱為「逃跑外勞」的移工，不少是被僱主或仲介剝削，又面臨不利工作轉換制度。潘文善的父親曾是在台移工，明白其中甘苦，不放心兒子一人在外決偷渡來台，沒想到從此天人永隔。

潘文善曾在工廠工作，後來因為工廠實給的薪水過低，只好逃跑，成了失聯移工。為了去警局認屍，他甚至需先自首，才能見到父親。鐘聖雄載著潘文善從台東開車到桃園搭機，潘文善表示他身無積蓄，可能只能回越南家鄉河靜捕魚，但鐘聖雄卻想起，河靜當地卻早已因為台灣工廠的進駐和污染無魚可捕。

曾耀慶畢業於師大美術系，曾以《漫畫的女兒》入圍金漫獎，2018年代表台灣到法國安古蘭漫畫節參展，常用廣告顏料、毛筆創作，有明顯的筆觸，風格獨特。在漫畫中，他讓讀者看著鐘聖雄開車載潘文善返鄉的路程，「我沒有親自接觸過潘文善，為了更踏實的處理這個故事，我選擇用鐘聖雄在其中的視角呈現。我要說的不只是悲劇，還有那個悲劇如何被看見、被記錄。」

(中時 )