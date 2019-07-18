雲林科技大學突然加入台科大、屏科大併校行動震驚各界，雲科大校長楊能舒表示，國際級舞台只有重量級，沒有羽量級，量體夠大才有競爭力，三校併校才算達到合理的「競爭尺寸」，台灣如果不想輸，教育要先動。

楊能舒說，台科大、屏科大六月間傳出併校，上周通知他去「看看」，他和副校長們討論認為，三校合起來才可能產生綜合成效，才會有國際能見度和競爭力，應該試看看，雖還未在校務會議討論，但未來所有制度、辦法都不變，若做得好會有國際排名，樂觀預估未來能獲校內支持。

楊能舒解釋，雲科大僅將近1萬名學生、400多名教授，教師人數量體不夠大，無國際競爭力；其他兩校加起來也僅800名教授，但加上雲科大，就能達到1200人研究能量，大約是成大的規模，大於清大、交大，低於台大。

他說，未來會組成規畫小組，併校需要時間磨合，走完大概需要5年，「我們需要先蹲再跳，看哪些專業可以湊在一起， 擦出研究和學術的火花， 如果真能整併成功，就會像德國的TU9（德國理工大學九校聯盟），有國際知名度」。

楊能舒強調，「我們不是要幹掉誰」，全台少子化，教育產業和結構都要改變，台科大、屏科大、雲科大若併校成功，會刺激所有大學重新思考競爭力，「可以想像有人嚇出冷汗」。

他說，台灣前景不能像長榮罷工一樣三輸，如果不想輸，教育就要先動，用創新的思維來改變，有關鍵量體才有競爭力，否則上了國際舞台每一個都只是羽量級，世界級的舞台只有重量級，沒有羽量級。

(中時 )