雲林縣長張麗善18日舉行就職200天記者會，細數廚餘去化、水利疏浚、首創失能老人照顧津貼、租稅減免等施政績效，矢言逐步打開各項建設，讓縣民感到幸福。

張麗善在消防局大門前舉行記者會表示，雲林縣安裝住宅用火災警報器比率偏低，上任後積極向宗教團體勸募，迄今獲贈2萬2447個，以全縣5萬5000多個弱勢家庭為優先安裝對象。

張麗善表示，縣府團隊設法把非洲豬瘟危機化為轉機，回收的廚餘已做成6050包、總計121公頓有機肥；六輕氣爆事件在機警應變下，把傷害降到最低。

張麗善說，水通、路平是民眾最直接感受到的，上任迄今疏濬42條、30公里嚴重堵塞河道，目前正進行中小排、村落排水、道路側溝清除雜草垃圾作業。道路改善工作完成47條，後續還有56條，將於明後年完成，總經費概估8億3700萬元。

少子化趨勢嚴峻，張麗善表示，今年元旦起提高8000元生育補助津貼至1萬元、1萬5000元不等，刺激年輕爸媽增產報縣；全縣已設置3家非營利幼兒園，每月繳費不超過3500元；47所私立幼兒園加入準公共化幼兒園，每月繳費不超過4500元；全縣第一所公立雙語學校古坑國中小將於下學年上路。

張麗善說，縣內老年人、弱勢家庭多，她把開辦失能老人親屬照顧津貼列為施政要務，讓沒有固定工作者照顧家屬有3000元可補貼家用，並持續建立完善的長照網絡，長青食堂繼續推動。

(中時 )