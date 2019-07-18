中友百貨策畫「心手藝遊、工藝博覽會」，各式工藝課程，由專業職人現場傳授技藝工法。（馮惠宜攝）

廣三SOGO為搶攻暑假人潮，於1樓廣場推出「兒童超跑樂園」。（馮惠宜攝）

百貨放暑假，力拼親子、學生商機，紛紛請來兒童界天王助陣！台中新光三越舉辦「美少女戰士夢幻世界」特展，而廣三SOGO辦「日本文具禮品展」角落生物、水豚君、忠犬麻糬柴犬及拉拉熊全部到位；中友百貨舉辦「心手藝遊、工藝博覽會」邀請50個精選台灣工藝品牌、策劃了200堂手作體驗課程。

美少女戰士卡通問世邁入第27年，台中新光三越攜手東映動畫舉辦「美少女戰士夢幻世界」，延續去年底在台中展出熱潮，除熱門拍照景點花牆，還加入全新場景三個場景，包括高達250公分的露娜大汽球、1：1的美少女戰士和月光仙子變身場景，只見粉絲們拼命拍照留影。

廣三SOGO為搶攻暑假人潮，即日起至9月1日於1樓廣場推出「兒童超跑樂園」，現場多款拉風造型跑車，還有戰車、挖土機、警察車…等特殊車種，一字排開吸睛指數報表，不論是小孩自己開或大人遙控全都為之瘋狂；12樓特賣場鎖定青少年族群推出「日本文具禮品展」，現場布置多個場景，包括角落生物、水豚君、忠犬麻糬柴犬及拉拉熊全都來了。

而中友百貨19日起策畫「心手藝遊、工藝博覽會」，匯集了傳統刺繡、紅磚雕刻、手感編織、歐式花卉刺繡、藍染工藝、漆器工藝、金工、陶藝…等各式工藝課程，由專業職人現場傳授技藝工法，現場也提供職人手作品販售。

(中時 )