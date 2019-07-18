發現幼蟲腹部末段第7至9節背方具明顯4個黑色瘤突。（台南區農業改良場張淳淳提供）

發現幼蟲頭殼具明顯黃色倒Y縫線。（台南區農業改良場張淳淳提供）

「秋行軍蟲災害緊急應變小組」表示，今（18）日接獲台南市政府通報於亞太國際棒球訓練中心球場草皮發現疑似鱗翅目幼蟲危害，經農委會台南區農業改良場現勘取樣，由蛾類型態分類專家鑑定，確認為秋行軍蟲，此為國內首次在玉米田區以外的百慕達草上確診的案例。

應變小組表示，今日台南市政府及農改場前往該球場現勘後，將於明日進行殺蟲劑防治處理，該地區施藥後將劃為管制區，懸掛性費洛蒙誘蟲器1組予以監控，施藥後7天調查，未再發現該蟲即解除列管，若仍發現該蟲，則再次施藥調查，直到未發現該蟲後解除列管。

該球場的百慕達草皮為撒播方式種植，另發現有斜紋夜蛾及分秘夜蛾，現勘人員並調查球場周圍高風險寄主作物受害情況，發現球場外圍有一處約3分地面積玉米田區，但並無秋行軍蟲。

應變小組表示，目前國內仍在秋行軍蟲緊急防治第二階段，目視巡檢仍為發現秋行軍蟲最主要方法，應變小組將通知各機關單位，加強球場及草坪目視巡檢及管理工作。

此外，截至17日止，秋行軍蟲通報確定案件計208件、成蟲確定案例125件，除嘉義市外全國各縣市均有秋行軍蟲，目前已完成銷毀81件、藥劑防治124件，尚有3件待處理。

(中時 )