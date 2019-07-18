最新民調出爐！若台北市長柯文哲參選，在「三腳督」的狀況下，國民黨的韓國瑜將以40%領先民進黨蔡英文的28%，及柯的27%，蔡柯不相上下。顯示柯吸收蔡票源多於韓。

根據TVBS所作民調，交叉分析顯示，韓蔡柯「三腳督」，越年輕的選民，支持柯P的比例越高。其中20-29歲和30-39歲對柯文哲支持度高過4成，蔡英文皆為34%，支持韓國瑜的比例則在2成左右。50歲以上選民中，韓國瑜明顯領先，其中50-59歲有63%支持韓國瑜，蔡英文為20%、柯文哲15%。

但若沒有其他人參選的狀況下，蔡英文與韓國瑜兩人對決，韓國瑜的支持度為48%，蔡英文則為44%，另有9%的民眾則未決定。

交叉分析從地區來看，韓國瑜在北北基地區以支持度53%領先蔡英文的42%%，而在中彰投及高屏澎地區領先蔡英文的幅度較小，在5個百分點以內。蔡英文則在桃竹苗地區以支持度50%領先韓國瑜的41%%。雲嘉南地區，蔡英文支持度（45%）與韓國瑜（44%）不相上下。

另民進黨認同者有9成支持蔡英文，國民黨認同者有91%支持韓國瑜，顯見藍綠選民各自歸隊！中立選民則有43%表示支持蔡英文，略高於支持韓國瑜的40%。

該民調是由TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，在7月15日至7月17日晚間18：30至22：00進行，共接觸1183位20歲以上台灣民眾，成功訪問有效樣本1068位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後4碼隨機抽樣、行動電話後5碼電腦隨機抽樣。

(中時電子報)