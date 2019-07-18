楊子儀、吳怡霈壓帽戲預告，感動許多觀眾。（三立）

吳怡霈哭戲不斷。（三立）

楊子儀、太保、張瓊姿上週聯手在三立《天之蕉子》逼出觀眾許多眼淚，收視也再次攀高，連女主角吳怡霈都讚說太厲害了，她表示，拍火場戲時唯一不在現場的演員就是她，她看播出看到楊子儀的表現真實到一個不行的狀態，讓她好感動：「雖然楊子儀的口水令人出戲，但真的好演員進入角色中，也顧不了表情多醜、流多少口水。」她將一些劇情重複看了很多次，過程真是哭爆了。

本週吳怡霈也將加入催淚戰場，劇情描述吳怡霈劇中父親間接害死楊子儀阿爸，兩人開啟虐戀模式，一場事發後吳怡霈首次在靈堂與楊子儀見面，回眸眼淚含眶，道出兩人間再也沒有可能繼續的心痛感。吳怡霈之前女扮男裝默默幫助楊子儀，兩人在這些日子也愛上對方，沒料到發生阿爸燒死的事，吳怡霈決定脫下帽子告訴楊子儀真實身份，但早已知她是大小姐真相的楊子儀卻不願意，馬上壓住她的帽子不准她脫下，並告訴她：「我永遠是你的大尾，你永遠是我的小隻，你不脫帽子比較好看。」不願意兩人關係攤開就再也不能是朋友，這場戲預告一出讓觀眾看得好揪心。

吳怡霈自認眼睛是水龍頭，連看電影《玩具總動員》都可以哭，她說：「我常被小事感動，會哭大都是看電影哭，生活中很少，不過對手強弱當然也會影響，像這次與楊子儀搭檔，我就多次感謝導演馮凱給了我一位情緒很滿的好對手，給我很大的情緒幫助，有時一秒就能將我帶進角色中。」

吳怡霈表示拍哭戲不會刻意去培養情緒，如果太刻意有時到現場感覺一不對就會哭不出來。她記得有次一天拍了八場哭戲，從早拍到晚上十點，在拍到最後一場時頭痛到快要爆炸身體好累，結果拍完就病倒，在床上睡了24小時，她認為拍哭戲也是一種職業傷害，像最近哭戲多，眼睛除了又乾又酸外，連淚溝都變深，魚尾紋、皺紋都跑出，所以最近她急著到處問哪有好眼霜。

她很感謝導演馮凱眼光獨到，對從未合作過的她，憑一張照片就大膽用她當女主角，當時導演還拍胸脯保證吳怡霈不會讓大家失望的。不過對自己的演技開竅，她不否認舞台劇的嚴格磨練也給了她很多養分，像壓帽那場戲，是導演臨時改的，吳怡霈直說導演太強，將劇情改得太揪心，她自己都沒想到會哭成那樣，看到成品出來也很感動，讓這場戲的層次豐富許多，相信這週的劇情又會讓觀眾哭一波感動一波。

(中時 )