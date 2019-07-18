以《廚神當道美國版》、《小小廚神美國版》、《地獄廚神》等廚神系列節目全球最紅的米其林明星大廚高登拉姆齊，這次與國家地理首次合作全新美食探險節目《地獄廚神美食秘境》，要踏出廚神廚房，在全世界展開美食探險旅程，帶領觀眾到秘魯、寮國、摩洛哥、夏威夷、阿拉斯加和紐西蘭一探原始美食秘境。

高登潛入海洋、徒步穿越叢林、攀登山脈一探美食。第一集就要尋訪海拔3000公尺以上祕魯神聖谷地，氧氣比平地少30%，連擅長運動的高登光爬山都氣喘吁吁，為了尋找當地最珍貴的食材，在當地人引領下來到懸崖邊，嘗試摘取長在崖邊仙人掌裡的蠕蟲，冒險的程度讓高登忍不住飆髒話：「為了一隻蟲鋌而走險，你瘋了嗎？」但這種當地人取名叫「歪當普」的白色蠕蟲富含蛋白質，號稱吃下一整天都不會餓。

高登說：「美食是一段令人難以置信、驚奇的旅程。我在拍攝這個系列節目所學到、體驗到的比過去10年更多。」

高登跟著當地人用各式各樣的傳統方式，前往採集千奇百怪的食材：

•徒步穿越寮國蓊鬱的叢林，採摘編織蟻蛋，並在危險水域潛水尋找蝸牛和巨型水蝽；

•在紐西蘭與當地漁民一起使用傳統的毛利人技術，徒手狩獵鰻魚；

•與當地食物採集者合作，用自製工具收集茂宜島上最致命的漁獲物，並與夏威夷的傳奇自由潛水者Kimi Werner一起釣魚；

•在阿拉斯加暴風雪中，攀爬陡峭的岩壁採集本地草藥；

•在摩洛哥湍急的瀑布快速滑行，去與蘑菇獵人見一面

•掛在祕魯懸崖上找尋當地的美味佳餚—仙人掌蠕蟲。

《地獄廚神美食祕境》7月22日起，每周一晚上8點於國家地理頻道有線電視18台首播；MOD 250台及影音串流平台FOX+也將於每周一上午10點首播。

(中時 )