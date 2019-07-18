有「丹麥的五月天」之稱的盧卡斯葛拉漢樂團，2015年將丹麥發行過的兩張專輯重新整合，發行專輯《那年七歲 7 Years》在全球獲得大成功。去年再推出《THE PURPLE ALBUM 紫色專輯》，主打歌「Love Someone」深植樂迷的心中，累積2億的視頻流量跟1億的視頻觀看紀錄，在世界各地都創下了排行榜的新紀錄。
隨著新專輯發行盧卡斯葛拉漢樂團將展開世界巡演，主唱魯卡斯平常愛玩自拍，在機場還跟垃圾桶玩起了單手撐自拍。他們將於10月份舉辦亞洲巡迴演唱會，首次來到台灣，對於第一次即將來到台灣，很期待美食，希望能到台灣夜市來品嘗道地小吃。
盧卡斯葛拉漢樂團亞洲巡迴演唱會台北演唱會將會於10月3月晚上8點於台大體育館1樓舉行，演唱會門票分為：2200元/3400元/4800元，全場皆為站立席，7月27日中午12點於KK TIX售票系統正式開賣。
(中時 )
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