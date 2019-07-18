太陽花運動領袖林飛帆被聘為民進黨副秘書長，人生首份工作月薪就有9萬，引發關注。對此前行政院長張善政表示，不是每個人畢業第一份工作都能領九萬，因此對於新鮮人他主張制定政策蓋北漂公宅，對於剛成家年輕人他提出優教青年住宅

張善政表示，在去年底的高雄選戰中，北漂議題引發熱烈迴響，更在青年世代掀起劇烈的討論，許多北漂青年都感到心有戚戚焉。這些北漂的年輕人離鄉工作，目的無非是希望擁有較優的報酬，過更好的生活；但北部物價高、租金高，這些北漂的新鮮人領了第一份薪水還繳不起租屋處的押金和租金；對於這些年輕朋友，他們的未來在哪裡？

張善政說，針對這些北漂青年，他主張公宅計畫應由國家主導，北部的計畫中要釋出部分國防部用地，蓋「北漂公宅」！另外，他也提出「優教青年住宅」，在好的學區裡面找土地去建構青年住宅，用合理的價格賣給有小孩的中低收入或剛成家的青年，讓他們可以放心在這個學區裡面讓小孩一路就學，這也可以鼓勵年輕朋友不會害怕生小孩。

張善政認為，台灣的勞工水準相當優秀，但卻長期領不到該有的薪資，加上在蔡政府的暴力年改下，就連進入軍公教體系都不一定有保障，更何況是初進職場就業的社會新鮮人？國家從教育以及實習制度的層面出發來制定政策；而他本身是從學者出身、跨足業界、最後斜槓政治，現在跨領域人才是現今社會極須的資源，台灣應該學習德國，用政府力量來推動實習就業，讓學生們在未來都能夠適才適所。

張善政說，畢業後本來就要找工作，沒有必要拿來做文章，但不是每個人在學生時期都有足夠的時間與經濟成本去立法院實習抗議，並且在畢業後依靠打擊政敵坐領高薪；林飛帆的職務是一個月9萬，年收破百的高薪，證明民進黨對於年輕人的態度就是只要顏色對，就有高薪領！

張善政認為政府應檢討如何讓青年人才可以拿到該有的薪水，制定政策來解決亂七八糟的教改所導致的學用落差問題，同時確立升遷制度，導正民進黨執政3年多來只看顏色做服務的青年政策！為社會新鮮人開創一條光明出路，為我們下一代的未來指引明確的方向。

(中時 )