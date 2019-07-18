中華白18日雖在瓊斯盃以60比68不敵日本，苦吞4連敗，賽後中華白總教練桑茂森卻對年輕球員表現讚譽有加，畢竟先前中華白前往日本移地訓練，跟同一支日本隊交手兩次，卻分別輸了20、19分之多，到了瓊斯盃卻變只輸8分！

「昨晚我們特別看了前兩次跟日本交手的影片，希望努力把對方得分壓下來，結果協防上面進步不少，且從第1節堅持到第4節都沒鬆懈，我替球員表現感到欣慰，」桑茂森說，「我想藉由今天這場輸球，我們在防守上的進步優於攻擊。」

拿下11分、8籃板的曾祥鈞，更在賽後放話，「我想我們在團隊上進步很多，也沒跟前幾場一樣只有單打獨鬥，我有信心如果雙方再打第4次，我們一定可以贏！我們目前狀態確實比起日本移訓時來得好，也會變得越來越好。」

曾祥鈞更是透露，自從今年5月加入中華白集訓，他整個人「壯」了3公斤，「我必須強調這3公斤，是我的肌肉變多了，原因是我最近做了很多重量訓練，如此一來，對我在內線對抗上幫助很大，就算面對日本洋將威廉斯也沒在怕。」

身為中華隊未來相當倚重的禁區球員之一，曾祥鈞認為這次瓊斯盃獲益不少，面對各國長人，也都擁有可以對抗的感覺，「其中我對韓國歸化洋將羅健兒印象最為深刻，因為他打球很聰明，也很懂得如何分球，在他身上我學到不少。」

(中時電子報)