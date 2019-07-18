Su-35與F-35孰優？

在美國宣布對土耳其停止交運F-35隱形戰機並踢出F-35合作案之後，正在運送S-400防空系統的俄羅斯再向土耳其招手，表明有意向他們提供蘇-35戰機。

據《塔斯社》報導，俄羅斯技術集團(Rostec)執行長切梅佐夫(Sergey Chemezov)向媒體表示，只要土耳其有興趣，俄羅斯已準備好隨時與土耳其商談提供蘇-35戰機事宜。

由於購買了俄羅斯S-400防空系統，土耳其已經被美國排除在F-35戰機專案外，預計購買的百餘架F-35也化為泡影。美國國務院發言人在一份書面聲明中表示，土耳其決定購買俄羅斯導彈防禦系統S-400使得安卡拉不可能留在美國的F-35戰鬥機計劃中。目前土耳其有10家零件供應商參與美國F-35計劃，如果將土耳其踢出計劃，美國預計要多花5~6億美元。土耳其外交部呼籲美國重新考慮將土耳其排除在F-35計劃之外的決定。

蘇-35是俄羅斯最新型的4.5代戰機，於2008年2月19日首次飛行，2015年開始在俄空天軍服役，目前是俄國空天軍的主力尖端機種。中國大陸也向俄國購入24架，並在去年為繞行台灣島的轟-6K轟炸機擔負護航任務。

蘇-35是蘇-27系列的最新款，重量19噸，飛行高度可達20,000公尺，最高時速2,500公里，機上武裝含一挺30mm機砲，翼下掛架12個，可搭載重達8噸的導彈與炸彈。

(中時電子報)