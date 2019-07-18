西班牙國寶級電影大師阿莫多瓦今年以《痛苦與榮耀》再度入圍坎城影展正式競賽，他表示新作為「導演三部曲」的最終章，從《慾望法則》、《壞教慾》到今年的《痛苦與榮耀》共橫跨32年的時間完成，劇情呼應不少自身經歷，被視為縱橫影壇數十年後的半自傳電影。面對生命歷程，大導謙虛吐露：「能拍出這樣的故事讓我鬆了一口氣，但把自己的人生變成虛構故事也是一件很危險的事。」

阿莫多瓦聯手潘妮洛普克魯茲、西班牙性感男神安東尼奧班德拉斯，他在戲中飾演身心備受煎熬的導演，憑藉絲絲入扣的演技獲得評審一致肯定，不負眾望拿下今年坎城影帝寶座。班德拉斯與阿莫多瓦第八度合作，早在37年前他就陸續演出《激情迷宮》、《綑著妳，困著我》等作品，大膽情慾戲使班德拉斯知名度大開，成功進軍好萊塢。潘妮洛普當年正是因為看了《綑著妳，困著我》深受啟發，決心投入演藝事業，從影至今共參與演出六部阿莫多瓦的大作。阿莫多瓦對於這次能再度聯手兩位愛將開心表示：「我非常享受一起工作！」

阿莫多瓦過去的電影一向以「灑狗血」著稱，內容不乏外遇、三角關係、父女不倫戀等題材，他更在保守的三十年前就以同性戀、變性人為故事主角，大膽於電影中呈現生命與感情百態，豐沛真摯的人物刻畫讓「八點檔」般的故事備受讚譽。除此之外，堅毅的女性也是阿莫多瓦創作中不可或缺的角色，他鏡頭下的女人總是風情萬種、勇敢活出自己，讓他受封為「世界上最懂女人的導演」。潘妮洛普吐露：「若你見過阿莫多瓦的母親，你就能明白他對女人的尊敬與崇拜從何而來！他是被那樣堅強的女人們圍繞長大的。」

故事敘述年事已高的電影導演馬洛（安東尼奧班德拉斯飾）已屆創作靈感的邊緣，飽受疾病折磨的同時也讓他不得不用藥壓抑痛苦。面對現在的狼狽，馬洛回想起1960年他的家人是怎麼從家鄉移民到西班牙小鎮，母親（潘妮洛普克魯茲飾）在狹窄的房子點亮他對未來的希望；1980年他在馬德里與初戀相遇而後分開，寫作成為失戀痛苦的排解，意外為他開啟電影的世界。電影將於8月2日在台上映。

(中時 )