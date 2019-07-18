【氣象】丹娜絲快閃 「分身低壓」恐挾豪雨襲南部

一張圖秒懂明天氣變化！丹娜絲颱風在解除陸警海警後，對台灣的影響逐漸減輕，不過南海仍有低壓在發展中，將成為影響天氣的關鍵！氣象局預估，明天(19日)在低壓水氣的影響下，中南部及東南部恐出現短時間較大雨勢，颱風離開後絕不可掉以輕心。

氣象局表示，丹娜絲颱風逐漸整合增強，受高壓導引北上趨向日韓，對台灣的影響愈來愈小。另一方面， 南海低壓水氣將接力對台灣造成影響。當大低壓帶北抬，南海低壓逐漸接近台灣，惟南海低壓所處的環境較複雜，其路徑強度變數仍大，影響程度需持續觀察。

明天天氣將有何變化，重點將在「南海低壓」發展動態及帶來的水氣，明天(19日) 中南部及東南部需慎防短時強降雨，有局部豪大雨發生的機率，其他各地也有短暫陣雨。氣象局提醒，南部、東半部及北海岸需留意長浪，在海上作業的船雙要特別留意。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，明(19)日各地皆有陣雨，西南部迎風面降雨愈來愈大；應注意氣象局的警報及特報的更新。明天氣溫因雲量增多及降雨而略降。

(中時電子報)