蔡依林分享旅遊穿搭。（圖／翻攝自jolin_cai IG）

蔡依林分享出道20年心情。（圖／翻攝自蔡依林 Jolin Tsai臉書）

阿信留言。（圖／翻攝自jolin_cai IG）

天后蔡依林（Jolin）過去曾在演唱會上以倒吊方式入場，雄偉上圍與深溝令人印象深刻，也因此被封為G奶天后，之後她雖承認當年有「墊東西」，但火辣身材仍是粉絲稱讚的焦點，最近她和一群好友到西班牙度假，昨(17日)她曬出美照，可見她穿著紅色細肩帶小可愛與牛仔褲，大方露出川字腹肌，包包的肩帶更不偏不倚卡在事業線中間，引來網友留言：「包包的那條線走開」。

上月在金曲30成為大贏家後，蔡依林最近和好友到西班牙度假，也常在IG分享自己的放假穿搭，昨她才意識到前天是自己出道20年的紀念日，她便感嘆寫下：「說實話，看了八百次那些令我想鑽地洞的初見面，還是有點害臊，尷尬 尷尬 尷尬。那位不太適合演藝圈的醜小鴨女孩，可不知道嚇壞了多少人！」

回憶這一路走來，蔡依林坦言自己有了許多改變，「滿滿的工作不再等於她的生活。滿足外界，也不再是她的唯一指南針。」認為自己越來越勇敢，也越來越喜歡自己，昨她更秀出和朋友在國外美照，搞笑說要安麗朋友的一頂價值5歐的草帽，和一瓶1千毫升的礦泉水，另一張大秀紅唇的自拍還引出緋聞網友阿信寫下：「哇」，李玟也讚：「Looking red hot babe」，粉絲則狂拱阿信Jolin配對，說：「才子佳人，怪配的」、「啥時候官宣」。

(中時電子報)