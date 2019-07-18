曾楷崴繼今年3月在世界盃咖啡杯測師大賽台灣區奪得冠軍後，6月代表台灣到參加世界賽，獲得第7名，今日嘉義縣政府文化觀光局局長許有仁特別頒贈紅榜祝賀他。曾楷崴表示，這次成績象徵「Lucky 7」，明年一定再接再厲，拿下冠軍。

大約2年前，曾楷崴偶然喝到一杯耶加雪菲咖啡，由於其風味有別於經常在便利商店喝的焦糖拿鐵，因此他深受感動，決定辭去竹科工程師轉行研究咖啡，他認為內心的快樂比金錢更有價值。

自從喝到那杯「改變人生的咖啡」後，曾楷崴便毅然決然地栽入咖啡世界中，也給自己目標要拿下號稱咖啡界奧運賽–WCE世界盃杯測師大賽冠軍。世界盃咖啡大賽分7大項目，分別是拉花、咖啡烈酒、手工沖煮、烘豆師大賽、咖啡大賽、杯側大賽和土耳其壺。

他說，選擇專攻「杯測項目」是自己特別注重咖啡豆的品質管理，好不好喝見仁見智，但品管需依品嘗咖啡完的韻味，看判斷哪個溫度最適合烘烤豆子，才能發揮咖啡豆應有的香氣。

他提到，同樣咖啡，多數人喝完形容它的味道是較粗略、籠統，但若是專業的杯測師，會品味出更精細、深層的餘韻和風味，自己2年訓練下來，對咖啡是越喝越刁鑽，如果現在回頭喝那杯「改變人生的咖啡」，可能就不會有這麼大的驚喜。

曾楷崴日前拿下杯測師大賽台灣區脫穎而出，拿下冠軍後，上個月到德國柏林參賽，與來自45個不同國家的選手競爭。每名選手8分鐘內，要從3 杯1組咖啡中，喝出1杯不同其餘的，除準確外，更需掌握時間。

練習時，曾楷崴找了帶領他入門的師傅盧俊諺當教練，練習次數比以往更密集，每周2天每天練100多杯，加上4位歷屆台灣區冠軍選手協助他模擬世界賽，靠著他們加持和苦練，首次出征，才能拿到第7名。

不過曾楷崴感慨地表示，這次沒進到4強是自己猶豫擔心太久，沒有立即做決定，造成咖啡放久，味道改變。他說，明年參賽時，不會再猶豫且會放鬆心情應戰。

(中時 )