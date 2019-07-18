強尼戴普（Johnny Depp）最新力作《人生消極掰》（Richard Says Goodbye），透過幽默口吻描述只剩六個月可活的大學教授，逐步去面對死亡的瘋狂旅程。強尼戴普創造許多充滿特色的經典角色，接演此片前為了深度了解劇本，和導演進行長達9個小時的「心靈對談」。強尼戴普對此表示：「9個小時後，本片對我來說已經不再只是部電影，這個角色和我融合，已經成為我的人生縮影。」

他所詮釋的大學教授，深刻又立體，不但瘋狂幽默，更在不羈脫序的外表之下，不經意透出脆弱與掙扎。導演進一步透露：「片中許多讓人會心一笑的幽默橋段，都來自他在拍攝現場的即興演出！」導演韋恩羅伯茲曾以自編自導的處女作《她的故事未完待續》（Katie Says Goodbye）轟動國際影壇，《人生消極掰》是他的第二部電影作品。他在第二部作品中透過幽默對白與出乎意料的劇情，呈現主角對「人生」與「死亡」的深刻體會，充分展現成熟細膩風格，讓強尼戴普讚道：「這個劇本是如此特別，韋恩羅伯茲太有才華了，我很榮幸能和他合作！」

劇情描述大學教授理查（強尼戴普飾演），某日被醫生診斷只剩六個月可活。絕望的他回到家，正打算告訴妻女這件事時，卻反而得知妻子出軌、女兒出櫃。再次遭受打擊的他，在大罵「人生真該死」之後，決定拋棄一切道德束縛、盡情享受越亂越快樂的人生。他開始瘋狂酗酒、吸毒、濫交，狂野舉止讓妻女都傻眼不已。不過他這堂放飛自我、不合常規的另類人生課程，卻意外啟發他眾多學生。電影7月26日在台上映。

(中時 )