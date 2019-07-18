2020年東京奧運即將進入倒數1周年，為了減少到時候整個賽會的交通紓解壓力，日本政府擬施行「居家辦公」，希望東京民眾能夠盡量減少出門在外的時間。

根據日本《共同社》報導指出，日本政府預定在下周開始至9月6日在東京試辦「居家辦公」的方式，政府機關以及民間企業都將投入這項活動，預估參與的人數將多達60萬人。

其實日本早在去年就曾經試辦過這種方法，當時有1682家企業30萬人參加，今年擴大舉辦範圍，參加的企業超過3000家，人數則飆升到60萬人，當中光是富士通就有5萬名員工，日本電氣公司3.4萬人，而豐田汽車與理光公司(NIKON)將在明年奧運期間讓數千名員工在家裡完成工作。

日本中央大學教授田口章生統計，東京市區每天有800萬的通勤人口，大多倚賴龐大且複雜的捷運系統，明年東京奧運期間除了各國代表隊外，將吸引65萬的觀光人口，對於交通將是一項嚴苛考驗。

英國《衛報》認為，日本政府想出來的居家辦公是不錯的方法，不但可以舒緩交通，更可以讓整個奧運會賽事變得更為方便與順暢。

(中時電子報)