行政院今（18）日通過《農業保險法》草案，農委會主委陳吉仲表示，農業保險保費農委會補助最高可達5成，加上地方政府也會協助支付保費，農民負擔將在一半以內；此專法若經立院審議通過，未來亦可針對部分品項強制投保，政府保費補助沒有5成上限，將對農民收入更有保障。

陳吉仲表示，因極端氣候常造成農民辛勤耕作血本無歸，故農委會推動農業保險希望分攤風險，降低農民損失；過去3年開辦農業保險已讓2萬多農民參加，每年投保金額超過26億元，專法上路，將可讓農業保險機制更形完善。

農金局副局長李聰勇表示，統計全台15年來農業災損平均每年約123億元，但農業天然災害現金救助平均每年只有31億元，涵蓋農業損失約2成5，等於剩下7成5，亦即92億多元要由農民自行負擔，近年由於極端氣候加劇，農損規模日益擴大，顯示推動農業保險勢在必行。

李聰勇並指出，農委會自2015年以來推動試辦農業保險，截至今年6月底，已開辦銷售梨、芒果、釋迦、水稻、蓮霧、木瓜、鳳梨、文旦柚、香蕉、甜柿、養殖水產、石斑魚、虱目魚、家禽禽流感及農業設施等15品項、20張保單，保單型態包括實損實賠、區域收穫量、氣象參數等6大類型。

累計總投保件數達2.9萬件，總投保金額60億元；保險理賠累計件數907件，理賠金額亦達8919萬元。

李聰勇並說，透過農業保險專法立法，保險事故不以天然災害為限，也涵蓋動植物疫病及蟲害，擴大保障範圍；由保險公司及農會、漁會擔任保險人，建置雙軌保險人運作機制；並得成立農業保險基金，利用共保及再保機制，加入國內及國際再保市場來達到分散風險功能。

他並指出，世界各國都有針對可能攸關民生物資的不同農產品項，強制投保，例如日本規定一定面積以上水稻須強制投保，專法亦給予國內實施強制投保法源依據，未來實施強制投保品項，將可不受政府補助5成上限的限制，降低農民負擔。

(中時 )