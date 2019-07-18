22歲金曲新人王陳奕凡（ØZI）事業愛情兩得意，17日被爆和有「台版馬思純」封號的28歲辣模陳怡安（Angelina），因拍攝〈PREY 掠食〉MV相識，被爆假戲真做，還被直擊同進同出，疑似交往、同居，更被暗指他是「小王」，他18日出席唐寧茶活動，提到緋聞，頻頻苦笑、神情略顯緊繃，在電子、平面聯訪時，皆不停跳針N次笑說：「今天天氣有點熱。」、「多喝一點茶。」不願正面回答，似乎在保護女方。

他僅澄清與Angelina相識不是外傳的2年，而是從去年12月拍攝MV才第一次見面，認識約半年。他在後台還抱著好友的狗，想要轉移關注，避談戀情。至於被問到「小王」一事，他的經紀人凱西立刻回：「他是小陳。」讓他大笑：「這個好炸。」不過他表示一看到周刊照片時，驚呼：「Why！」似乎十分震驚，但隨後就被經紀人凱西擋下，他話鋒一轉直言：「我看到照片，覺得天氣很熱。」連現在單身與否都未詳談。

他的媽媽葉璦菱誇Angelina很健談、漂亮，對於他談戀愛樂觀其成，他聽聞後，笑而不答，經紀人又立刻接話：「他媽媽，喜歡每一個朋友。」他曾表示喜歡姊姊類型，現場也坦言確實是較欣賞年紀比他大的女生，經紀人笑虧他：「他就比較老成阿。」

ØZI在記者會上，身穿薄紗上衣，搭配西裝外套，好身材若隱若現，他表示剛從美國返台，先前在美待1周製作新專輯，在當地大啖漢堡等高熱量食物，身材有點走鐘，他無奈：「原本有微6塊肌，現在變3.5塊，快軟掉。」一回家，媽媽是否有關心戀情？經紀人替他笑回：「媽媽關心他胖了。」

(中時 )