潘若迪、Terry、潘慧如、阿Ben本周錄TVBS節目《食尚玩家-歡樂有夠讚》進行PK競賽，潘若迪當起主持人詹姆士的二廚架式十足，只是手臂上的二頭肌特別吸睛，被另一主持人曾國城笑，「他有肌肉但是沒肌力。」眼見現場製作的剁椒魚頭分量十足，激不得的潘若迪直接將魚頭當啞鈴練重訓，還認真教課，讓其他藝人笑聲不斷。趁著錄影空檔，會下廚的Terry和潘若迪也透露寵妻招數，分享婚姻保鮮的關鍵。

Terry和歌手老婆羅美玲育有3歲多的兒子，兩人日前還宣布喜懷第2胎，結婚4年的他認為婚姻保鮮的關鍵就是體諒和包容，因為夫妻來自不同家庭，「所以我一直很相信0.5+0.5才會等於1的道理。」無論發生什麼，Terry都會先退一步，尤其兩人世界又多了小朋友，需要更多包容。平時雖不過情人節或買貴重禮物，但兩夫妻會在平時給彼此驚喜，Terry會趁空下廚做老婆喜歡的功夫菜，「親手做的東西最有感覺。」也會出其不意去旅行。射手座的羅美玲神經大條，Terry則注重細節，他笑說：「我們互補得蠻好的。」

潘若迪生性浪漫，為了保鮮婚姻，他會在生活中安排驚喜，知道老婆愛吃水蜜桃，他特地訂了很特別的品種，先把外皮剝掉，再放進老婆專用的保鮮盒裡，就連葡萄也會事先幫忙去籽，老婆打開冰箱就會發現驚喜。潘若迪常常將家中裝飾品擺放特定方向，利用裝飾品的模樣來暗示方向，他表示，「讓她在指定方向找到喜歡的東西吃，老婆就會覺得每天都有新鮮感。」

(中時 )