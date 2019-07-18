人在日本的前鴻海董事長郭台銘今天透過臉書發聲。針對0到6歲國家養，以日本為例指出，日本政府將從明年10月起實施，低收入戶家庭0歲至2歲幼兒免費入公托，3歲至5歲幼兒的家庭則不論所得，一律免費就讀幼稚園的政策。

他說，過去三個月中，他提出0-6歲國家幫你養，公托公幼免抽等政策，引起很多回響，也得到很多建言，其中關於幼稚園問題到底如何能回應父母期待，綜合許多建言看來，在台灣非營利幼兒園在父母間口碑佳，若能先提昇公幼2.0，零抽籤及收托正常化，很多父母就謝天謝地了，雖說公托公幼許多是地方政府推動的權限，但總體施政目標，策略還是應該有統籌。

郭台銘還說，40多年工作習慣了，要放空也不是很容易，決定還是發揮台灣老牛精神，學到老，做到老，拼到老。他在日本也會安排與日本交流協會會長碰面，就未來實質台灣與日本關係交換想法，更重要的是在日韓競爭中台灣的挑戰與機會，他說：「這在眼前很重要，我會和一些半導體產業的重要人士會面。」

最後，他說，不為名利，只為理想，盡他所能。

(工商 )