信推出新專輯《煉金術》，獲得好評，今年48歲的他，分享為新輯特地瘦身，從6月前置、7月宣傳期至今2個月都非常克制飲食，加上要在鏡頭前，讓身材線條更為結實，花一個月瘦下9公斤，每天幾乎僅喝黑咖啡，餓的時候則吃水果充飢，其他食物堅決不沾，再搭配適時的運動，讓同事對於他的毅力大感佩服。

他表示要瘦身也把甜點視為禁物之一，這次為了慶祝專輯銷售亮眼，公司準備呼應主題的金箔蛋糕來慰勞，讓信難得破戒、淺嚐一口過乾癮，也端上金桔、金力湯，三金好禮為他加持。

他的新專輯一推出，在五大唱片銷售榜奪下實體專輯冠軍寶座、前兩波主打歌〈煉金術〉、〈為你著魔〉也闖進KKBOX好成績，他衷心感謝粉絲、媒體支持。

此外，歌迷期待許久的「信招待」演唱會，他表示有在規劃，「希望是個溫馨、能夠近距離互動的舞台，直接面對面唱歌給粉絲聽，娓娓道來，而不是傳統那種大型、離很遠的空間。」何樂音樂則表示，「演唱會預計在10月舉行，後續相關時間、地點會再擇期公布。」

(中時 )