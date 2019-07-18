廖文強推出創作專輯《活著是對命運最好的反抗》，新歌〈一步〉邀來金曲歌后陳珊妮擔任製作人。他自認私下很愛哭，提到此曲是寫關於家人，當初在家中創作時就忍不住哭了。而他當時覺得陳珊妮是一位嚴格的老師，在錄音前，心情緊繃、不安，一心只想認真去達到陳珊妮的要求，不過陳珊妮告訴他：「不要什麼都做對，那個心態會逼死自己。」他聽完後才逐漸放鬆一些。

而他在錄音時，一進入歌曲的狀態時，突然淚崩，在現場也被陳珊妮罵：「你先做別的事，1小時後，鼻子通了再來錄。」他當下自責、拖累大家的時間，「我懂製作人的苦，因鼻涕、鼻音跑出來，怎麼錄都不對。」經過休息後，他也順利完成錄音，感謝陳珊妮對他提點說：「會有情緒是正常，控制情緒是你的功課。」讓他受益良多。

廖文強曾參加過《超級偶像》，過去總是抱著一把吉他默默唱著，玩10多年的音樂，直到今年加入所屬何樂音樂，旗下有田馥甄、信、柯智棠、蔡旻佑等歌手，他是田馥甄的師兄。而他與蔡旻佑、艾怡良為高中同屆好友，私下時常會到蔡旻佑的家聚餐、寫歌等，頗有私交，廖文強笑說：「我們在一起很好笑，邊玩鬧邊創作。」此外，廖文強將於8月17日在台北華山Legacy舉辦「背光的人」演唱會，購票請洽寬宏售票。

(中時 )