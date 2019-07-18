歌壇新人蔡家蓁發行專輯《美．即刻》，她與同門師兄浩角翔起一起合作台語新歌〈卡緊咧〉，他們3月錄音、4月一起拍攝MV，但在6月時阿翔驚爆外遇風波，阿翔隨後被經紀公司祭出全面停工處分，不過她與浩角翔起合唱的歌曲，仍照常推出，不受影響。

她日前在臉書宣傳此曲，表示浩子、阿翔大唱逗趣的台式Rap，擦出新火花，氣氛歡樂。她憶起當時跟浩子、阿翔拍MV，心情很緊張，但在拍攝現場，3人的合作很輕鬆愉快，浩子、阿翔都會馬上配合導演的要求，相當敬業，還會提醒她要怎麼演出會更好，讓她十分放心，她說：「他們兩人工作起來好認真，但是又有種天然的喜感，而且會感染所有的工作人員，非常敬業。」

而蔡家蓁在19歲時參加民視《明日之星》， 她當時叫蔡幸芳，曾在節目上與浩子合唱〈秋雨彼一瞑〉，讓她對浩子印象深刻，「覺得浩子很親切，沒有距離感」，像個大哥哥般很照顧她。事隔多年，她聽到這首對唱〈卡緊咧〉時，腦海立刻就浮現浩子、阿翔兩位師兄，他們很力挺師妹，義不容辭一口答應。

此外，蔡家蓁先前參加民視歌唱節目《台灣那麼旺》，獲得迴響，不過因要發行新專輯，只能含淚離開舞台退賽，讓許多粉絲不捨，她說：「我從不太會唱台語歌到獲得評審的肯定，進步後能勇敢挑戰以前不敢挑戰的歌曲，收穫真的很多，謝謝你們的愛護與支持。」

(中時 )