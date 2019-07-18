靠近鹽水溪端的台南市北區大興街652巷與中西區西賢里交界處便道，是不少用路人取道通往安平地區的捷徑，當地往來車輛眾多且快速，是地方聯外重要道路，日前路面卻因故塌陷、破洞已搶修，沒想到，近日大雨沖刷，護岸底端竟出現掏空，有崩塌之虞，立委陳亭妃、市議員陳怡珍金天邀集相關單位會勘，釐清權責所屬，由於土地事涉教育部學產用地，會中決議教育部先進行鑑界作業。

市議員陳怡珍指出，前陣子大港里里長黃良賢通報，便道路面破了一個大洞，深怕附近行駛車輛不小心跌落會出現危險，趕緊要求北區區公所幫忙搶修，然而連日大雨過後，里長發現該護堤地基日漸掏空，由於土地所屬權責複雜，成為三不管地帶，立委陳亭妃立即要求中央與地方單位共同會勘，用最快速度修補鹽水溪護堤。

陳亭妃表示，這條便道是交通繁雜的區域，出現地基掏空，附近居民及里長都擔心會有不幸事件發生，由於土地包含教育部管理學產用地，立即要求教育部儘速鑑界，再由水利局快速施工、鞏固地基，私有地部分請里長進行溝通、取得地主同意書後，一併修補鹽水溪護堤，才能降低居民擔憂，徹底防止掏空繼續發生。

(中時 )