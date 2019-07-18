國民黨總統初選落敗後，前鴻海董事長郭台銘去日本3天沉澱心情，他在臉書再度提起「0-6歲國家養」政策，筆名「人渣文本」的輔仁大學助理教授周偉航直指，從各種角度來看，麻煩大囉。

郭台銘在臉書指出，過去3個月中，他提出0-6歲國家幫你養，公托公幼免抽等政策，引起很多回響，也得到很多建言，其中關於幼稚園問題到底如何能回應父母期待，綜合許多建言看來，在台灣非營利幼兒園在父母間口碑佳，若能先提昇公幼2.0，零抽籤及收托正常化，很多父母就謝天謝地了。最後他還強調，「果凍既然身為中華民國最強外掛，盡我所能，現在不為名利，只為理想。」

對郭再提政策，周偉航解讀說，郭董還在跑選舉行程耶，麻煩大囉，從各種角度來說。

網友認為，「由他剛剛的臉書發文，我覺得他還是心有未甘，而且小編和抬轎者也不肯讓他下轎，一定會拱他出來。」「這樣會分反韓票，不見得對蔡英文比較好。」「郭真的出來選，柯一定也會來湊一腳，對他來說，局勢愈亂，愈有利....。」「誰的麻煩大了？」

(中時電子報)