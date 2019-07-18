日本海上自衛隊第2艘萬噸導彈驅逐艦在橫濱機子工廠舉行下水命名儀式，它是日本摩耶級戰艦第2號艦，被認為是亞洲唯一可以與大陸055艦一較長短的萬噸導彈驅逐艦。相比大陸第2艘055艦建造進度，日本第2艘萬噸導彈驅逐艦下水時間晚了約14個月。另外在數量上，日本摩耶級至少建4艘，最多可能到10艘左右，而大陸055則已開建第6艘，未來總數則可能在12艘以上。

據《搜狐軍事》報導，作為最新一代排水量過萬噸的驅逐艦，日海自對摩耶級驅逐艦寄予厚望，在首艦剛剛展開海試不久，第2艘摩耶級驅逐艦也迅速下水！這第2艘摩耶級驅逐艦舷號180，命名為「羽黑」（はぐろ）號。這個名稱最早用來命名其二戰期間的妙高級驅逐艦4號艦，該艦在太平洋戰爭期間被派往菲律賓執行登陸作戰支持任務，1945年從新加坡出發赴安達曼群島作戰時被英國海軍擊沉。

報導指出，摩耶級驅逐艦船體優化後，與上一級的愛宕級驅逐艦區別並不太大。艦身部分採用了雷達隱形設計，整體性能與大陸055、英國45型等驅逐艦尚有差距，但該艦著重防空和反導能力，安裝了最新的神盾SPY-1D(V)相控陣雷達系統。從目前下水的兩艘摩耶級看來，垂發系統仍為96單元，而且未配備遠程對陸攻擊巡航導彈，其反艦導彈採用與愛宕級驅逐艦一樣的2座4聯裝90式反艦導彈發射裝置。除了留出10單元左右用來填裝反潛導彈，其他的都可以裝備防空導彈，再加上最新型神盾系統，摩耶級驅逐艦的防空能力不亞於其他任何一款驅逐艦。

報導說，摩耶級驅逐艦造價超過15億美元(合台幣470億元)，目前下水兩艘。日本海自現在有4支護衛艦群共8支護衛隊，但防空驅逐艦隻有6艘，含4艘金剛級和2艘愛宕級。2艘最新的摩耶級服役後，能夠實現每支護衛隊群都擁有一艘大型防空驅逐艦的目標。

未來摩耶級驅逐艦可能不會像愛宕級一樣只建2艘，數量上至少會有4艘以替換相對老舊的旗風級驅逐艦。甚至有評論者認為，摩耶級驅逐艦及其改型最終會建造10艘左右，除替換旗風級之外連朝霧級驅逐艦一併更新。如此日本海上自衛隊大型防空驅逐艦規模將達到20艘左右。

(中時電子報)