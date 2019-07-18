行政院副院長陳其邁18日出席「亞洲台灣商會聯合總會」閉幕晚宴，他指出，台灣雖面對中美貿易摩擦，但台灣資通訊產業非常強，為配合產業升級，不論在智慧機械或「工業4.0」的時代，政府都會作為所有台商的最佳後盾，也希望台商在調整企業全球佈局時，不要忘記台灣是大家永遠的故鄉，政府一定會和大家一起努力打拚，讓台灣更進步、更繁榮。

陳其邁指出，解決台商返台投資面臨的五缺問題部分，經濟部已經盤點1500公頃的土地，分佈在台中、彰化及台南，全力為台商回台投資解決缺地的問題。同時，大家關心用電的部分，17日是用電量是今年用電量最高的一日，但是備轉容量率仍有10.72％，請大家不需要擔心缺電。

他強調，政府現在力推2025非核家園，投資在綠電的產業，在2025年也會達到1兆的投資金額，而智慧機械產值在今108年已超過1兆，相信很快就會達到2兆的目標。所以不論是土地、水、電，這些過去台商回台投資面臨的五缺問題，蔡英文總統、蘇貞昌院長均指示要全力替所有台商解決問題。

(中時 )