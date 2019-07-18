一名有美國公民的婦人，因為不想讓美國老公知道她真實際年紀，向當地政府謊報自己的生日，因此拿到比實際年齡少16歲的美國護照。不過她今年出台出桃機時被海關發現有異事情才曝光，檢方認定她涉犯入出國及移民法，考量她坦承無前科予以緩起訴。

聯合報報導，70歲的林姓婦人，保養得宜打扮時髦，確實看起來比實際年齡還要年輕，她今年年初從桃園機場入境，過海關時持美國護照順利入境，1月30日，她改拿中華民國護照要出境時，被海關發現2本護照年齡有異，一查才發現，當時她的美國護照與實際年寧不符，林也當場坦承自己其實已經70了，不是如同美國護照上的資料寫著54歲，她也隨即被依法送辦。

林向檢方供稱除了年紀外，美國護照上的其他的資料都沒有問題，會謊報年齡是不想讓先生知道自己的真實年齡，她因為僥倖認為西方人不太看得出東方人的年紀，所以購買了大陸護照後，和美國先生結婚取得美國公民身分。檢方認為林女雖然涉及犯入出國及移民法，且護照有「記載不實」之處，但沒有證據顯示這是偽造的，而且林女也承認自白，檢方考量她過去無不良前科，因此予以緩起訴處分，不過她1年內必須得參加法治教育1場。

(中時電子報)