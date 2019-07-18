北約組織(NATO)自己犯了一個很奇怪的錯，在北約委員會發表的報告中，意外地揭露了美國在歐洲的核武器儲存秘密地點，之後發覺不妥趕緊刪除。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，該文件由北約議會國防和安全委員會公佈，提到大約150枚美國核武器的儲存地點，文件記載：「這些(核)炸彈儲存在6個美國駐歐洲基地，分別是 比利時的小布羅赫爾(Kleine Brogel AFB)、德國的比歇爾(Büchel AFB)、義大利的阿維亞諾(Aviano AFB)和蓋迪-圖里(Ghedi-Torre AFB)、荷蘭的沃凱爾(Volkel AFB)以及土耳其的因吉爾利克(Incirlik AFB)。

這份報告是標題是「核威懾的新時代？現代化、軍備控制和盟軍核力量」，是加拿大議員約瑟·戴 (Joseph Day)於4月出版，該研究由為北約國防和安全委員會撰寫。

但是，這部分內容已在上週發布的最終版本中刪除，顯然北約方面覺得不妥當。

北約發言人淡化這份文件的影響，他說：「我們不評論北約核態勢的細節，那並不是北約的官方文件。」

這些存放在歐洲空軍基地的核武器，應該是B61核子炸彈，這是一種低當量的戰術核武，美國在這兩年將其更新，升級到B61-12 ，提升鑽地破壞的能力，現在是由F-15E打擊鷹戰機來搭載，但也可以交由F-35來攜掛。

美國在歐洲的核武器，可視為是冷戰的遺留物，最初的目的是為了阻止蘇聯的侵略，主要是消滅突然傾巢而出的戰車群。

在冷戰局勢最嚴重的時候，據信美國已經在英國萊肯希思空軍基地(Lakenheath AFB)部署了110枚核武器，不過這些核武已於2008年被拆除，但是在歐洲的部分仍然保留。

(中時電子報)