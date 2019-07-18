從事國際新聞報導，可以明顯感受到從業者經常是「屁股決定腦袋」，《金融時報》近日報導就是最佳典範。該報記者惡意中傷旺旺中時媒體集團。殊不知該報過去也曾放話破壞小英選情。最後決定報導方針的，仍然是西方的利益。

去年台灣九合一大選前夕，這名《金融時報》記者席佳琳就曾發表基調類似的報導，指大陸以「銳實力」從各方面打壓台灣民進黨政府，介入台灣地方選舉，圖說中甚至說當時代表國民黨參選高雄市長的韓國瑜「像個小丑」。

在東西方權力格局變化之下，西方對崛起成為世界強國的大陸滿懷敵意；從美國自稱遭受俄國介入總統大選，西方媒體自動將大陸列為極可能伸出「魔爪」干涉周圍國家與地區的嫌疑犯。任何媒體都會有立場，《金融時報》則呈現一致「逢中必反」的不友善立場。

但如果認為《金融時報》此刻發報導是為了助陣小英，可能必須注意以下案例。2011年秋季蔡英文訪問華府後，《金融時報》引述一位不具名歐巴馬政府官員稱，蔡英文與美官員對話讓美方懷疑她「無能也不願維持兩岸穩定關係」。這段報導影響選情的意圖明顯，也間接造成蔡英文2012年大選落敗。

《金融時報》曾經用匿名放話破壞小英選情，如今再度引據匿名者企圖汙名化旺旺中時媒體集團。這除了顯示西方媒體欲帶動台灣仇中風向，也顯示他們攻擊對象將隨著自身利益變更而改變。你怎麼知道，下一次帽子會不會扣到你頭上？

(中時 )