俗話說「娶妻前、生子後」運勢都很棒，用在「喇叭」張博勝身上更是貼切！8月3日即將完婚的張博勝，18日單場飆進6顆三分球，更摘全場最高20分，帶領中華藍94比57橫掃印尼，強奪4連勝，張博勝賽後笑著表示，「謝謝老婆！」

「我想今晚只是我的正常表現，我的比賽不就這樣，永遠都有信心，」張博勝表示，「我不敢去想什麼打出瓊斯盃生涯代表作，只要可以踏上瓊斯盃球場，我就非常開心了，畢竟有可能這是我最後一次打中華隊了，我當然格外珍惜。」

其實張博勝真的很辛苦，因為自從加入中華藍集訓，幾乎都把結婚該忙的東西，都給老婆幫忙處理，所以當他今年瓊斯盃開幕戰投進2顆三分球，直接當作送給老婆的生日禮物，沒想到18日變成投進6顆三分球，這次他也有一套說法。

「你們都沒有聽過所謂的『前七後七』，生日本來就可以連過兩周時間，所以今晚表現還是送給老婆大人，所以我才能夠投進6顆三分球，」張博勝表示，「就算到今天為止，我結婚的事情一直都沒喬好，甚至連喜帖都還沒印好。」

也就是這個原因，所以賽後記者會全場聽到張博勝即將結婚消息，最驚訝的人竟然是外籍總教練帕克，「什麼？張博勝快要結婚了，是什麼時候？」一旁的張博勝連忙表示，「這是秘密！」帕克也回，「怎麼都沒告訴我，我一定要去！」

帕克倒是比較不在乎所謂「娶妻前」的說法，「我想今天是屬於張博勝的日子，他的三分球表現太出色了，老實講，他不只是在結婚之前，而是一直都保持在場上相當專注的態度，這也是我喜歡他的原因，黃聰翰今晚表現也很棒。」

因為前4場三分球投8中1的「小台東」黃聰翰，18日也交出三分球投6中3、獨拿12分的優異外線表現。中華藍接下來將分別跟約旦、菲律賓、韓國等強敵交手，帕克說：「只要拿出今晚的數據表現，我有信心接下來仍能贏球。」

(中時電子報)