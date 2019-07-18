日本參議院選舉即將在21日投開票，各報民調顯示，自民、公明執政聯盟仍將穩操勝算，使這次的選戰的戰火不如想像中激烈。

《每日新聞》報導，日本首相安倍晉三大致決定將於9月上半進行內閣改組並決定自民黨高層人事。安倍接班人呼聲高的自民黨政調會長岸田文雄和官房長官菅義偉的去留將成為焦點。

這次參院選舉共有日本執政的自民、公明兩黨，以及立憲、國民、共產、日本維新會、社民等朝野7個政黨派候選人參選。自民黨的選戰重點放在外交防衛上，強調安倍政府6年執政的政績。

在野的立憲民主黨和國民民主當等則攻擊工資下跌傾向等有關家計的政策，批安倍經濟學並沒有讓家計消費提升，今年10月的消費稅增稅計畫更會加重民眾的負擔。

日本金融廳金融審議會提出老後光靠年金將不足2千萬日圓生活費的報告，日本副首相兼金融擔當大臣麻生太郎拒絕受理，也讓在野黨在選戰中猛烈攻擊，指安倍政府掩蓋日益嚴重的年金問題。

媒體則關心修憲問題，執政聯盟若是大勝，加上支持修憲的日本維新會議員席次，能否讓安倍跨越在國會提修憲議案的3分之2議員贊同的門檻。自民黨主張在和平憲法第9條中明確記載自衛隊的定位，國民、立憲等在野黨極度反彈，執政聯盟的公明黨也對修憲持慎重態度。

日本參議員的任期為6年，參院每3年改選半數的參議員席次。2018年日本通過《修正公職選舉法》，將參院的議席增加6席，包括這次在內的2次選舉將各增加3席。這次參院選舉將改選124席，包括一般選區74席、比例選區50席。

參議院選後將有245席，執政的自民、公明兩黨將爭取過半數的123席。執政黨非改選的席次共70席，故這次選舉中只要拿下53席即可確保參院過半席次。

(中時 )