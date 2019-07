資深媒體人陳朝平。(圖/資料照片)

金融時報(Financial Times)駐台記者席佳琳(Kathrin Hille)於7月16日發出一篇英文報導,主標題為Taiwan primaries highlight fears over Chinas influence on media,意指「台灣總統大選初選凸顯對於中國影響媒體的恐懼」,副標題Pro-Beijing media credited with Han Kuo-yus victory to lead opposition in presidential election,意為「親北京媒體被認為有功於韓國瑜贏得在野黨總統候選人提名」。

對此,資深媒體人陳朝平指出,細看全篇報導,金融時報從頭到尾都沒有提出足以讓人信服的證據來証實這段報導。新聞報導最基本的要素,人、事、時、地、物,一概不清不楚,唯一的人證,是一位不具名、未知真假的旺旺中時集團旗下員工。

陳朝平說,很難相信上述的報導會出自一個自我要求相當嚴謹的報紙。信手在網路上查了一下金融時報的背景,赫然發現,原來,金融時報已經成了日本經濟新聞百分之百控股的一份報紙了。

陳朝平也質疑,為什麼沒有想到外電也是需要查證的?是因為長期來很自卑地相信外電外媒不會作假?外電外媒沒有新聞廣告化的問題?或者媒體根本自甘為外電外媒的傳聲筒?

陳朝平認為,這分明就是間諜小說的題材,貴為國家通訊社的中央社居然還煞有其事地翻譯、傳播?

陳朝平強調,NCC該查的,應該是始作俑者的金融時報,NCC應該請金融時報來台說明這則新聞的來龍去脈,要求其出示相關的採訪記錄與「明確事證」,或是乾脆請金融時報出示業配廣告的水單。如果金融時報拿不出「明確事證」,NCC又該如何處置?

