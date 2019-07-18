資深媒體人陳朝平。（圖／資料照片）

金融時報（Financial Times）駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）於7月16日發出一篇英文報導，主標題為Taiwan primaries highlight fears over Chinas influence on media，意指「台灣總統大選初選凸顯對於中國影響媒體的恐懼」，副標題Pro-Beijing media credited with Han Kuo-yus victory to lead opposition in presidential election，意為「親北京媒體被認為有功於韓國瑜贏得在野黨總統候選人提名」。

對此，資深媒體人陳朝平指出，細看全篇報導，金融時報從頭到尾都沒有提出足以讓人信服的證據來証實這段報導。新聞報導最基本的要素，人、事、時、地、物，一概不清不楚，唯一的人證，是一位不具名、未知真假的旺旺中時集團旗下員工。

陳朝平說，很難相信上述的報導會出自一個自我要求相當嚴謹的報紙。信手在網路上查了一下金融時報的背景，赫然發現，原來，金融時報已經成了日本經濟新聞百分之百控股的一份報紙了。

陳朝平也質疑，為什麼沒有想到外電也是需要查證的？是因為長期來很自卑地相信外電外媒不會作假？外電外媒沒有新聞廣告化的問題？或者媒體根本自甘為外電外媒的傳聲筒？

陳朝平認為，這分明就是間諜小說的題材，貴為國家通訊社的中央社居然還煞有其事地翻譯、傳播？

陳朝平強調，NCC該查的，應該是始作俑者的金融時報，NCC應該請金融時報來台說明這則新聞的來龍去脈，要求其出示相關的採訪記錄與「明確事證」，或是乾脆請金融時報出示業配廣告的水單。如果金融時報拿不出「明確事證」，NCC又該如何處置？

(中時電子報)