曾文水庫即將滿庫，南水局加大調節性放水量。（南區水資源局提供）

曾文水庫目前滿水位為標高228公尺，18日上午8時水庫水位為225.5公尺，距滿水位僅約2.5公尺，預估集水區再降130毫米雨量就會滿庫，顧及水庫安全及增加水庫滯洪空間，上午7時加大調節性放水量。

南區水資源局雖已於17日下午3時就以每秒100立方公尺啟動調節性放水，為因應菲律賓西北角之熱帶低壓極有可能於今明對曾文水庫集水區造成強降雨，且依中央氣象局定量降水預報，水庫集水區未來24小時之降雨量約150毫米，顧及水庫安全及增加水庫滯洪空間，上午7時加大調節性放水量為每秒500立方公尺。

另牡丹水庫於前波西南氣流降雨已於11日啟動調節性放水，本次丹娜絲颱風來襲牡丹水庫首當其衝，已於17日上午10時加大放水量至每秒50立方公尺，預先洩降水庫水位騰出1033萬立方公尺滯洪空間，預估集水區再降200毫米雨量才會滿庫。

南水局局長連上堯表示，因應熱帶低壓可能造成之強降雨，南水局將會持續掌握氣象資訊，曾文、牡丹水庫放水過程皆會與地方作好連繫、密切關注潮汐變化及考慮下游河道排洪能力，亦會兼顧後續農業灌溉及公共用水，做最謹慎之放水操作。

(中時 )