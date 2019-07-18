韓國外交部官員7月18日透露，韓美雙方正就美國國家安全顧問波頓訪問韓國的有關事宜進行協商。據韓聯社報導，博爾頓很可能於下週相繼訪問韓國和日本。若能成行，這將是博爾頓上任以來首次單獨訪問韓國。

韓聯社援引《讀賣新聞》等日媒此前報導稱，預計波頓也將於下周訪問日本。分析認為，博爾頓連訪韓日兩國很可能與近期升級的韓日矛盾有關。正在韓國訪問的美國新任東亞和太平洋事務助理國務卿大衛·史迪威（David Stilwell）此前也表示，韓日同為美國的親密盟友，美國將全力支持兩國解決矛盾。

韓聯社稱，另有觀察認為，波頓此行將邀請韓國加入美國組建的聯盟巡航霍爾木茲海峽，美國國家安全委員會亞洲事務高級主任波廷格（Matt Pottinger）也將訪問韓國和日本。

近日，日本限制對韓國出口，雙邊貿易摩擦發酵，日韓關係持續惡化。據中新社此前報導，日韓雙方7月12日舉行協商，韓方還有意舉行美韓日高級別會談，但日本持消極態度，美日韓三國貿易磋商恐流產。

(旺報 )