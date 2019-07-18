巴鈺因教會踏入演藝圈，從《世界第一等》、《世界正美麗》到《一袋女王》、中天《來去CHECK IN》等節目，她的主持越來越穩，每次總是不計形象想把歡樂帶給觀眾，很難想像總是燦笑迎人的她，一直「沒有自信心」，甚至聽到別人喜歡她過去的主持片段，第一個念頭不是開心，而是認為自己很幸運。

巴鈺表示，剛出道的她不會打扮，更不是演藝圈慣有的亮眼外型，她坦言，「我不漂亮，某部分很沒有自信心，就算是訪問，我都會覺得，沒人對我感到好奇，心裡有很深的害怕。」這個心態至今存在，但她坦言已學會與之共存。

巴鈺透露父母在她高中離異，兩人對她當藝人態度截然不同，父親非常支持，從她第一次演出就錄下所有作品，每年還會幫她剪輯年度精選，完全不會剪輯的老人家，為了女兒，學會很難的剪輯技巧。

過世的母親則希望她從事穩定工作，一開始母親就點出演藝圈收入恐不穩定的缺點，甚至提出給她3年，如果沒成績就要改行的約定，巴鈺很慶幸，母親在過世前，她已主持《食尚玩家》，當時她與兄姊赴舊金山陪伴生病的媽媽，因為節目被店家認出來招待小菜，她當時看到媽媽的眼神總算沒那麼擔心了。

提及母女相處，巴鈺印象非常深刻，她5歲因感冒吃不下晚餐，到了半夜肚子餓把媽媽叫醒，媽媽睡眼惺忪為她做了簡單食物，她吃完卻因不舒服又吐滿床，媽媽邊收拾邊充滿不耐的眼神讓她受傷，甚至心想，「媽媽為什麼不愛我？」但這樣的心情直到兒子恩典出生有了改變，她領悟，「那個年代男人不用負擔家事，只要工作就好，媽媽有工作，還要照顧家裡一定很累，我可以理解她當時的不耐煩。」

當了媽媽，巴鈺透露特別想念過世的母親，「尤其是自己不舒服時，當媽媽不像工作，妳不能放假或抽離身分，有天我外景回來，老公出國工作，外景當下已經發燒，隔天因為早已答應兒子出去玩，只能冒著高燒帶他出去一整天，回家兒子睡著，我躺在床上休息卻不斷發抖，那一刻忽然好想念我媽。」她感性表示，「我體會當初媽媽的心情了，原來她有很多的愛是用擔心表現，小時候覺得是種束縛。」停頓幾秒，她輕輕地說：「如果媽媽還在，我真的很希望跟她聊一聊。」服裝：Michael Kors

(中時 )