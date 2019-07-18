新北市18日凌晨傳出民眾在住家聽到嬰兒哭聲，從窗戶觀看赫然發現有對男女正在毆打嬰兒，警方獲報後會同社會局前往查看，發現這對男女生活不穩定，已由社會局暫時照護這名2個月大嬰兒。

今日有民眾上傳一部影片到臉書社團，影片中一名男子正要騎乘機車離去時，開啟機車後座整理置物箱，突然右手就朝一旁女子抱在胸前的小嬰兒頭部打過去，隨後又掌摑嬰兒的屁股、身體，這名女子也沒保護嬰兒，任憑男子毆打。

拍攝影片民眾指出，他看到這段虐嬰過程很心痛，也擔心嬰兒安危，因此立刻向警方報案。另有網友留言表示認識這對男女，當初男方不願意將小孩生下來，所以嬰兒一哭鬧就用暴力相向，女子的阿嬤卻因監護權問題，無法將嬰兒帶走。

警方獲報後於13時許尋獲這對男女及嬰兒，經社工人員初步查看無明顯外傷，排除虐待，但經與這對男女相談後，夫妻考量照顧的壓力、生活不穩定、親戚無法扶養，同意由社會局暫時照顧，俟生活穩定後再將嬰兒接回去。B

(中時 )