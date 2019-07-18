竊車集團成員邱文忠偷車失風，車主陳憲斌發現後騎機車在樹林四維路上試圖擋下贓車，未料邱某並未停車，害得陳憲斌挨撞後夾在車底，送醫急救80天後仍不治，去年高院重判邱文忠14年6月徒刑，新北地院今判邱文忠應賠851萬餘元。。

邱文忠在2016年7月28日凌晨3時許，與同夥持扳手行竊停在樹林區東大街的大貨車，車主陳憲斌發現車子半夜無故發動，趕緊騎機車並在四維路追上貨車後，試圖以機車攔阻。

沒想到邱文忠竟不停車，反而從後推撞機車，導致陳男夾在車底無法及時脫困，送醫急救80天後仍因敗血性休克死亡。

雖然邱文忠辯稱，他以煞車前進方式緩慢撞上陳憲斌的機車，並非故意加速撞人；檢警勘驗也發現大貨車的手煞車確已拉起，且事發地點為下坡路段，即使拉手煞車也無法煞停大貨車，但高院去年依強盜致死罪判邱文忠14年6月徒刑。

家屬事後對邱文忠求償1614餘萬元，新北地院審結後，扣除已領取的強制保險金及犯罪被害人保護協會支付的補償金，判賠851萬餘元。

(中時 )