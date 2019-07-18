(更新)縱火犯大面積燒傷，已沒生命特徵

日本知名動畫公司京都動畫18日早上發生嚴重事故，遭到41歲男子闖入並縱火，造成33死36傷慘劇，震驚動漫界，如今傳出這名犯人在縱火時因不慎燒到自己，如今命危住在加護病房，消息傳出網友憤怒，直說「一定要救活，不能讓他死這麼便宜」。

根據日媒報導，這名41歲、有搶劫超商前科的犯人在縱火之後試圖逃逸，卻意外燒到自己雙腳，因此被警方逮個正著，嘴裡還不斷嚷嚷「他們抄襲」等字語，如今傳出犯人被送進加護病房，且狀況不太理想，讓台、日、大陸網友憤怒說「一定要救活，不然犯人死得實在太便宜」、「我要親眼看他被處死」。

有「京阿尼」之稱的京都動畫創作出許多優質動畫，許多人因此一頭栽入動漫界，沒想到竟遭縱火33死，由於事發地點是京阿尼核心的第一製作所，匯集了許多優秀的畫師、監督等工作人員，加上大量的珍貴原稿，如今付之一炬，恐讓京阿尼營運陷入重大危機，京阿尼也陸續宣布2020多部動畫電影停止上映，為此海內外包括大陸、台灣，紛紛有人發起捐款活動，救助京阿尼，大陸最大的動漫網站「bilibili」番劇首頁也以黑白畫面悼念此次事件。

(中時電子報)