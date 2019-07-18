台中市大里區一處公有收費停車場，今年五月發生一起離奇死亡案件。一位民眾開車停放在大里立元停車場後，就未再離開，因目前該停車場為委外經營管理，包商管理人員也未落實巡查，結果該位民眾竟然在車內自殺身亡，其間竟然沒人發現，直到家屬報警尋找，數天後才循線在停車場內發現遺體，顯示管理上出了問題。

據了解，位於台中大里區的立元停車場，原本屬於公有，但目前委由「歐特儀股份有限公司」經營管理，場內派有管理人員，今年五月中旬，有一位民眾開車到該處停放，根據影帶顯示，連人帶車入場後就未曾離開，管理人員也未發覺。

事後民眾家屬報警，警方循線尋獲後，一打開車門卻發現該位民眾疑似尋短早已死在車內多時，死亡時間至少超過5至7天，但這段期間，不但管理人員未發覺，還有不少車輛進出，甚至停放在一旁，也都沒人發現，令人匪夷所思。

消息傳出後，當地民眾感到不可思議，不少人表示既然停車場現在委外經營還社有管理員，包商就應該落實管理及巡察，對於停放多日且沒進出繳費紀錄的車輛應該予以詳細清查，善盡管理之則，否則如何保障停車民眾的權益。

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