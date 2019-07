金融時報駐台記者席佳琳近日報導「台灣總統大選初選凸顯對於中國影響媒體的恐懼」,而該名記者席佳琳曾於2007年3月預測,2008年總統大選,蘇貞昌會打敗馬英九。但民進黨當年是提名謝長廷競選總統,且最後是馬英九贏得總統大選。

金融時報(Financial Times)駐台記者席佳琳(Kathrin Hille)於7月16日發出一篇英文報導,主標題為Taiwan primaries highlight fears over Chinas influence on media,意指「台灣總統大選初選凸顯對於中國影響媒體的恐懼」,副標題Pro-Beijing media credited with Han Kuo-yus victory to lead opposition in presidential election,意為「親北京媒體被認為有功於韓國瑜贏得在野黨總統候選人提名」。

而該名記者席佳琳(Kathrin Hille)曾於2007年3月預測,2008年總統大選,蘇貞昌會打敗馬英九。

不過2008年是由謝長廷代表民進黨競選總統,蘇貞昌為謝長廷搭檔競選的副總統候選人。

選舉結果,國民黨馬英九蕭萬長獲得7,659,014票,民進黨謝長廷蘇貞昌獲得5,444,949票,由馬英九贏得2008年總統大選。

(中時電子報)