金融時報駐台記者席佳琳近日報導「台灣總統大選初選凸顯對於中國影響媒體的恐懼」，而該名記者席佳琳曾於2007年3月預測，2008年總統大選，蘇貞昌會打敗馬英九。但民進黨當年是提名謝長廷競選總統，且最後是馬英九贏得總統大選。

金融時報（Financial Times）駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）於7月16日發出一篇英文報導，主標題為Taiwan primaries highlight fears over Chinas influence on media，意指「台灣總統大選初選凸顯對於中國影響媒體的恐懼」，副標題Pro-Beijing media credited with Han Kuo-yus victory to lead opposition in presidential election，意為「親北京媒體被認為有功於韓國瑜贏得在野黨總統候選人提名」。

而該名記者席佳琳（Kathrin Hille）曾於2007年3月預測，2008年總統大選，蘇貞昌會打敗馬英九。

不過2008年是由謝長廷代表民進黨競選總統，蘇貞昌為謝長廷搭檔競選的副總統候選人。

選舉結果，國民黨馬英九蕭萬長獲得7,659,014票，民進黨謝長廷蘇貞昌獲得5,444,949票，由馬英九贏得2008年總統大選。

(中時電子報)