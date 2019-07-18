日本動畫製作公司「京都動畫」工作室遭人縱火，傷亡慘重。目前在聖露西亞訪問的蔡英文總統在推特發文表，「京都動畫是許多台灣人，青春時的回憶。為逝者祈福，也願傷者早日康復。」

正在出訪總統蔡英文也在推特上以日文表示，「我在國外得知了京都動畫縱火殺人事件的消息，並且感到震驚且心碎。」蔡英文表示，「京都動畫是許多台灣人，青春時的回憶。為逝者祈福，也願傷者早日康復。」

(中時 )