「京都動畫」縱火傷亡慘重 蔡總統推特致哀 22:422019/07/18 中時 崔慈悌 、聖露西亞隨團 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 京都市伏見區的動畫製作公司「京都動畫」(京阿尼)的第一工作室18日上午遭縱火，已造成33人死亡。(美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本動畫製作公司「京都動畫」工作室遭人縱火，傷亡慘重。目前在聖露西亞訪問的蔡英文總統在推特發文表，「京都動畫是許多台灣人，青春時的回憶。為逝者祈福，也願傷者早日康復。」 正在出訪總統蔡英文也在推特上以日文表示，「我在國外得知了京都動畫縱火殺人事件的消息，並且感到震驚且心碎。」蔡英文表示，「京都動畫是許多台灣人，青春時的回憶。為逝者祈福，也願傷者早日康復。」 (中時 ) #京都動畫 #作室遭 #聖露西亞 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 推特爆紅神顏正妹 真實身分差很大 15:372019/07/14 正妹 一張照片曝 日本人排到崩潰也要喝珍奶 11:172019/07/15 生活 迪士尼花木蘭 登推特微博熱搜 04:102019/07/16 時尚娛樂 川普失言引國內外撻伐 推特說沒違規 22:462019/07/16 財經 川普排外推文...推特說沒違規 04:102019/07/17 全球財經 陸外交官槓萊斯 無恥又無知 04:102019/07/17 國際大事 維權出辣招 陸外交官頻轟美 04:092019/07/18 焦點新聞 中美外交官扯種族歧視 推特互嗆 04:092019/07/18 焦點新聞 日本30年來最慘重縱火案 41歲男火燒京都動畫 33死36傷 10:422019/07/18 國際 縱火犯燒京都動畫 何來深仇大恨？ 17:372019/07/18 國際 政治熱門新聞 蔡粉打出換柱2.0 林濁水打臉：民進黨危矣！ - 政治 這個致命傷 網：柯P生涯止於台北市長 - 政治 韓支持者有多少？結果讓綠營嚇到 - 政治 郭台銘還在跑選舉行程？學者：麻煩大囉 - 政治 最新民調 「三腳督」韓國瑜以40％大贏蔡、柯 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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